Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi... Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti. AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İsveç PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi... - Haberler

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