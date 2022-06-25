Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi...
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel