Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Güncel, Haberler

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