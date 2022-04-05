Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ali Kemal Akan - Güncel