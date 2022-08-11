Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini... Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." Güncel AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.