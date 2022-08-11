Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini...
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek."
AA / Kemal Karadağ - Güncel