Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete... - Haberler

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Güncel, Haberler

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