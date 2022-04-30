Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık."
AA / Ferdi Türkten - Güncel