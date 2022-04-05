Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü. - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü.

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ele alındı.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Slovenya, Güncel, Haberler

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