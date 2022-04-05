Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü.
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler ele alındı.
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ali Kemal Akan - Güncel