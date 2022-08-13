Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz."
AA / Ferdi Türkten - Güncel