Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Meteöz'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti. Güncel Kaynak: AA / Ali Kemal Akan Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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