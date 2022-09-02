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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Meteöz'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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