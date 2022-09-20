Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığını da bir insanlık suçu olarak görüyoruz" Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gösterdiği fotoğraflar NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gösterdiği fotoğraflar NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. (8) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığını da bir insanlık suçu olarak görüyoruz' - Haberler

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