Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz."
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel