Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an... - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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