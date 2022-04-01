Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

(Mustafa Biçer/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Haberler

title