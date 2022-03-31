Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenskiy) Temenni ediyorum ki bir araya getirme noktasında tarih kaydı alırız. Devlet başkanları düzeyindeki... - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenskiy) Temenni ediyorum ki bir araya getirme noktasında tarih kaydı alırız. Devlet başkanları düzeyindeki...

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenskiy) Temenni ediyorum ki bir araya getirme noktasında tarih kaydı alırız. Devlet başkanları düzeyindeki toplantıya ev sahipliğine hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenskiy) Temenni ediyorum ki bir araya getirme noktasında tarih kaydı alırız. Devlet başkanları düzeyindeki toplantıya ev sahipliğine hazırız."

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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