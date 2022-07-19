Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır. - Haberler

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır.

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır.

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır. Bunlarla mücadeleyi dayanışma içinde sürdürmemiz gerekiyor."

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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