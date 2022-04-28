Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi... - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi tazminat davalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi tazminat davalarıdır."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Güncel, Haberler

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