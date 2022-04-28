Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi tazminat davalarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Özgür Özel'in yargının Kavala'yla ilgili kararına ilişkin açıklamaları) Avukatlarımız davaları açacaklar, bunlar manevi tazminat davalarıdır."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel