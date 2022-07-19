Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz." Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz." AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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