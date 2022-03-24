Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla... - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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