Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel