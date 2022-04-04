Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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