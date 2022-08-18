Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title