Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum." Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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