Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lviv'deki üçlü zirve) Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum."
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel