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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan...

AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu.

"Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız."

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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