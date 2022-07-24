Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan...
AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde konuştu.
"Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız."
AA / Güncel