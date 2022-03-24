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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabulü sona erdi.

Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi 40 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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