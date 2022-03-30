Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut, arsa ve tarlada KDV oranının yüzde 8'e düşürüleceğini duyurmasının ardından sektörde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın satın alınan konutun nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacağını ve net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8 olarak uygulanacağını duyurması sektörde sevinçle karşılandı. Ayrıca belirlenen büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda ise yüzde 18 KDV uygulanacak. Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacak. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indirilecek.

KDV indirimleriyle ilgili açıklamada bulunan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şubesi 2. Başkanı Namık Babacan, Edirne'de hayata geçirilen projelerde birlikte başlayan hareketliliğin, yapılan KDV indirimlerinden sonra daha da artacağını söyledi. Salgın sürecinde ve sonrasında inşaat sektöründe sıkıntılar yaşandığını belirten Babacan, yüzde 18 olan KDV oranının 150 metrede yüzde 8'e düşmesinin de umut verici olduğunu aktardı.

"YAPILAN UYGULAMA RAHATLIK SAĞLAYACAK"

Yapılan uygulama ile müteahhitler ve alıcıların biraz daha rahatlamış olacağını söyleyen Babacan, Edirne'de az da olsa bir hareket olduğunu ve bundan sonra daha da bir hareket olmasını beklediklerini ifade etti. Son zamanlarda arazilere olan talebin de artmaya başladığını belirten Babacan, "Şu anda Edirne'deki projeler devam ediyor. Edirne'nin bir yıldızı parladı, inşallah bundan sonra devamı gelir. Çünkü gelen misafirler burada alışveriş yapıyor. İyi şekilde karşılandıktan sonra mutlu şekilde dönüyor. Tabii bu durumda bakıyoruz bir geliyor, iki geliyor, daha sonra düşünüp "Edirne çok sakin, ben bir yer alayım" diyorlar. Özellikle son zamanda bağ-bahçe tipi görünümünde evlere çok talep oluştu" dedi.

(Özlem Ceylan-İHA)