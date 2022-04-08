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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

AA - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı.

Birlikte oruç açtığı öğrencilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

AA / Güncel

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