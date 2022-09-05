Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel