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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis...

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hükümet Güncel Haberler Son Dakika

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