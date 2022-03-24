Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması... - Haberler

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması...

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır."

AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Güncel, Haberler

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