Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması...
AA - Sefa Şahin - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır."
AA / Sefa Şahin - Güncel