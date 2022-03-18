Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç...
AA - Kübra Kara - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir."
AA / Kübra Kara - Güncel