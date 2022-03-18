Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç... - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç...

AA - Kübra Kara - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir."

AA / Kübra Kara - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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