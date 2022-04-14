Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kazanç peşinde koşanlara cezaları artırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kazanç peşinde koşanlara cezaları artırıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tedarik ve perakende satışlarını, esnaf ve sanatkarı gözetecek şekilde düzenleme çalışmaları olduğunu belirterek, "Fiyatları, stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız şekilde yükselterek vatandaşlarımızın mağduriyeti pahasına fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları artırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, ramazan ayını tebrik ederek, esnaf ve sanatkarın Ahilik geleneğinin bugünkü temsilcileri olduğunu belirtti. Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulduğunu ifade eden Erdoğan, "Ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız, daima bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yana olmuş, bulunduğu mahallenin ve sokağın vicdanını temsil etmiştir" ifadesini kullandı.

Amaçlarının, esnaf ve sanatkarla rekabet etmek olmadığını söyleyen Erdoğan, "Tam tersine sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyat hareketlerini kontrol altında tutmaktır. Ülkemizi bu imtihandan da Allah'ın izniyle beraberce dimdik çıkartacağımıza, 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza, evlatlarımıza güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağımıza, yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, ihracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm faaliyetleri ile ilgili bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracata dönük yatırımlara, yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Benzer bir uygulamayı turizm sektöründe de hayata geçirerek döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. KOBİ'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9'a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak bu kredi paketinin sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışan, üreten, istihdam eden ülkemize kazanç sağlayan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,