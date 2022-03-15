Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek."
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Kemal Karadağ - Güncel