Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek." - Haberler

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek."

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Moskova, Rusya, Güncel, Haberler

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