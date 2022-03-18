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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çanakkale'de kıldı

AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Çanakkale'de kıldı

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde kıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenin ardından kent merkezindeki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'ne geçti.

Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'ye güzel bir cami kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Bununla birlikte Çanakkale'miz hakikaten çok farklı imkanlara da kavuşmuş oluyor. Orada yine ben emeği geçenlere Rabb'im razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, Ramazan Bayramı'na da milletçe kavuşmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

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