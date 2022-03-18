Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır.
ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır."
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel