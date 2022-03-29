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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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