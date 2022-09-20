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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik...

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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