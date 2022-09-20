Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik...
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel