Son dakika haberleri | Çubuk'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlhan Küçükbayraktar yönetimindeki 06 CLR 774 plakalı otomobil, Çubuk - Ankara yolu üzerinde Sünlü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak trafik lambalarına ve billboarda çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Şahbudak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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