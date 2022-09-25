Son dakika haberleri | Çubuk'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlhan Küçükbayraktar yönetimindeki 06 CLR 774 plakalı otomobil, Çubuk - Ankara yolu üzerinde Sünlü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak trafik lambalarına ve billboarda çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Şahbudak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel