Son dakika haberi | Bayat'a çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangının ormanlık alandaki sarp kayalık bölgede devam ettiğini söyledi. Yangına itfaiye ekiplerinin 2 helikopter ile Bayat ve İskilip belediyelerinin 10 araçla müdahale ettiğini belirten Çiftçi, havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin gece görüş özelliğine sahip iki yangın söndürme uçağıyla devam edeceğini aktardı. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı İtfaiye Çorum Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Bayat'a çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.