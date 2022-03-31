Son dakika haberleri | Çorum'da su havzasındaki 10 kaçak yapı için yıkım kararı

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da, içme suyu havzasına yapılan 10 kaçak yapı için yıkım kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Kaçak yapıya müsaade etmemiz söz konu Su değil" dedi.

Kente içme suyunun sağlandığı Çomar Barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Belediyenin kaçak yapı sahiplerine tebligatlarının ardından yıkım ekipleri, zabıta ve polis eşliğinde alana geldi. Belediye çalışanları, bazı yapılardan eşyaları boşalttı. Bu sırada belediye görevlileri ile bazı kaçak yapı sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa süreli gerginliğin ardından ekipler, yapıların boşaltılması için 10 gün ek süre vererek alandan ayrıldı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Burası şehrimizin geleceği açısından ve su yönetimi açısından gözden çıkartılabilecek bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapıya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.