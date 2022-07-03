Son dakika haberleri: Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Son dakika habere göre Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in (25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, Cengiz Topel Caddesi'ndeki Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savruldu, motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Partici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan Cömert, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Partici'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. AA / Tugay Göktürk - Güncel Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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