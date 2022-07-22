Son dakika haberleri... Çorum'da Korkunç Kaza. Freni Patlayan Vinç Kaldırıma Çıktı, Burada Yürüyen İki Kişiyi Öldürdü

ERKAN KARACA

Çorum'da freni patlayan vinç kamyonun sürücüsü, ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için yüksek hızla kaldırıma çıkınca burada yürüyen iki kadına çarparak ölümlerine yol açtı. Yaklaşık 10 ton metal malzeme yüklü olduğu öğrenilen vinç, başka araç ve direklere çarptıktan sonra kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Çorum'da Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı'nda bu sabah 8.38'de Necmettin Düz (68) idaresindeki 33-00 100 103 tescil numaralı vinç kamyon, iddiaya göre freninin boşalması üzerine kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı. Ancak bu sırada kaldırımda yürüyen iki kadın vincin çarpması sonucunda metrelerce ileriye fırlayarak yere düştü.

10 TON METAL MALZEME YÜKLÜYDÜ

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına da yansıyan kazada; iki kadına kaldırımda çarparak ilerleyen vinç kamyon, yayalara çarptıktan sonra ilerideki kavşakta arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan 05 FA 685 plakalı otomobile de arkadan çarptı. Yaklaşık 10 ton metal malzeme yüklü olduğu öğrenilen vinç kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada, kaldırımda yürüdükleri sırada vincin çarptığı Satı Kılıç (72) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan vinç sürücüsü, ambulansla ildeki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün, vincin freninin boşaldığını, araçlara çarpmamak için kaldırıma yöneldiğini söylediği öğrenildi.

KGYS kameralarına da yansıyan kazanın görüntülerinde vincin çaptığı iki kadın yerde yatarken arkadaki ışıkta bekleyen araçların trafiği kesmek yerine yaralıların yanından geçip gitmesi dikkat çekti. Trafik akışı yaklaşık bir dakika sonra kesildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KGYS GÖRÜNTÜSÜ

OLAY YERİ GENEL GÖRÜNTÜ

VİNÇTEN DETAY GÖRÜNTÜLER

ARAÇTAN DETAY GÖRÜNTÜLER

ANKA / Güncel