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Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haber... Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DM 5624 plakalı otomobil ile 06 AZ 2824 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Çorum'un Sungurlu ilçesi Ocaklı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada bir yaşındaki Miraç Zengin ile aynı aileden Sibel, Sedanur, Zeki, Esma ve Beytullah ve Miraç Zengin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışında aksama yaşandı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Sungurlu Ankara Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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