Son dakika haberleri... Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü hastanede öldü Güncel Haberler Son dakika haberine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Şaban Büyükbaş yönetimindeki 19 RE 107 plakalı otomobil, Kamil köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Akıllı Osmancık Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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