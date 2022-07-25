Son dakika haberleri | Ağaç dalına takılan güvercini itfaiye kurtardı Son dakika habere göre Çorum'da ayakları ağacın dalına takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çorum'da ayakları ağacın dalına takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bahabey Caddesi'nde bir ağacın dalına ayakları takılan güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 metre yükseklikte takılı kalan güvercine merdivenle ulaştı. Ekiplerce takıldığı yerden kurtarılan güvercin, yaralanmadığının tespit edilmesi üzerine gökyüzüne bırakıldı. AA / Tugay Göktürk - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Ağaç dalına takılan güvercini itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.