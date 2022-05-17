Son dakika haberleri | Çocuğuna hamile Sezen'i öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Haberler

İZMİR (DHA) - İZMİR'de dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Yolum hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen savcı, indirim de uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Olay, geçen yıl 26 Mart günü saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü. Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

Savcı, Anıl Yolum'un Sezen Ünlü'nün hamile olduğunu bildiği halde cinayeti işlediğini belirterek 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Anıl Yolum'un, aldatıldığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyleyerek haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğinin altını çizen savcı, haksız tahrik ve olayın toplumda yarattığı infial sebebiyle de takdiri indirim yapılmaması gerektiğini vurguladı. Sezen'in ailesinin avukatı mütalaaya katıldıklarını belirtirken, sanık avukatı iste savunma için süre talebinde bulundu. Yolum'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, avukatın savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.