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Son dakika haberleri... Çin'in Gansu eyaletinde toprak kaymasında 10 kişi öldü

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Son dakika haberleri... Çin'in Gansu eyaletinde toprak kaymasında 10 kişi öldü

Son dakika haberine göre Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Bayyin şehrinin Cingtai ilçesinde Şanşi Kok Kömürü Minbao işletmesine ait madende çalışan işçileri taşıyan otobüs, dağ yolunda yamaçtan kopan toprak kütlesinin altında kaldı.

Kazada otobüsteki 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi hafif yaralandı.

Kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde noktalanırken kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Güncel Haberler Son Dakika

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