Son dakika haberleri... Çin'in Çangçun kentinde restoranda çıkan yangında 17 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberler... Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin merkezi Çangçun'da bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin merkezi Çangçun'da bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, "Çangçun Yeni Bölge" adı verilen özel sanayi bölgesindeki restoranda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede caddedeki tek katlı binayı sararken restorandaki 17 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yaralılar hastaneye sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında restoran sahibi ihmal şüphesiyle gözaltına alındı. Çin'de 16 Eylül'de Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'da 42 katlı gökdelende yangın çıkmış, olayda can kaybı yaşanmamıştı. Haziranda Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler Son Dakika

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