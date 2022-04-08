Son dakika... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian: "Pelosi, Tayvan ziyaretini ertelememeli, iptal etmeli" - Haberler

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Son dakika... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian: "Pelosi, Tayvan ziyaretini ertelememeli, iptal etmeli"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian: 'Pelosi, Tayvan ziyaretini ertelememeli, iptal etmeli'

Son dakika gündem haberi: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ertelemek yerine iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ertelemek yerine iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian düzenlenen basın toplantısında 10 Nisan'da Tayvan'ı ziyaret etmesi planlanan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ziyaretini erteleyeceği haberini değerlendirdi. Sözcü Zhao, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a olan ziyaretini ertelememesini, direkt iptal etmesi gerektiğini belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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