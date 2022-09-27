Son dakika haberleri! Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'ya okul saldırısı dolayısıyla başsağlığı diledi Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e İjevsk kentindeki okula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e İjevsk kentindeki okula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Şi, mesajında olayı öğrendiğinde şok yaşadığını belirterek, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade ederek yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula dün kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü çocuk 21 kişi yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Emre Aytekin Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Güncel Haberler Son Dakika

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