ÇİFTLİK EVİNDE 85 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ, 1 GÖZALTI Güncel Haberler AYDIN'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. AYDIN'ın Söke ilçesinde jandarmanın bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait 85 tarihi eser (rölyef) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Söke'nin kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde bir çiftlik evinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde çiftlik evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda belirli noktalara saklanmış mermer ve taştan yapılmış Roma dönemine ait olduğu belirtilen 85 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, çiftlik evinde bulunan A.Ç. ise gözaltına alındı. Tarihi eserlerin işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. A.Ç.'nin ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aydın Roma Güncel Haberler

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