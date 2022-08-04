Son dakika haberleri... CHP'li Murat Bakan'dan, Bakan Akar'a Yüksek Askeri Şura Öncesi 'Sarıklı Amiral' Soruları: 'Soruşturmanın Akıbeti Nedir?'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bugün toplanacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi, kamuoyunda "Sarıklı amiral" olarak anılan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkındaki soruşturmayı anımsattı. Beşinci kez önerge vererek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sorular yönelten Murat Bakan, "YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin cezasız kalması sağlandı. Yani Mehmet Sarı ödüllendirildi. Bu ödül, tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu. Mehmet Sarı ile ilgili yürütülen soruşturmanın akıbeti nedir?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde askeri üniforması üzerine giydiği sarık ve cübbe ile çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkındaki soruşturmanın akıbetini sordu.

Mehmet Sarı'nın Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda soruşturma başlatılıp görevden alındıktan sonra Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarafından emekli edildiğini anımsatan Bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı beşinci soru önergesini TBMM Başkanlığı'na verdi.

Bugün toplanacak YAŞ öncesi yazılı bir açıklama yapan Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır ve sonuca bağlamıştır. Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır" sözlerini de anımsattı.

"AKIBETİNİ BİR TÜRLÜ ÖĞRENEMEDİK"

Bakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün YAŞ toplanıyor. Bu yüzden 'sarıklı amiral' konusunda kamuoyunun hafızasını tazelememiz gerektiğini düşündük. 'Sarıklı amiral' Mehmet Sarı geçen yıl YAŞ kararlarıyla emekli edilmişti. Ancak hakkındaki soruşturmanın akıbetini bir türlü öğrenemedik. Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği'nin 25. maddesine göre; 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.'

"MEHMET SARI ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Anladığımız kadarıyla Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması gündeme alınmadı ve zamanaşımına uğratıldı. YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin, cezasız kalması sağlandı. Yani Mehmet Sarı ödüllendirildi. Bu 'ödül,' tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu. Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler. Mehmet Sarı'yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak, biz gündemde tutmaya devam edecek ve çok yakında da gerekeni yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlıdır, bağlı kalacaktır" diye konuştu.

Murat Bakan, Hulusi Akar'a şu soruları yöneltti:

- 17/05/2021 tarihli 7/45384 esas numaralı, 10/08/2021 tarihli 7/49090 esas numaralı, 13/12/2021 tarihli 7/55776 esas numaralı ve 07/02/2022 tarihli 7/58602 esas numaralı yazılı soru önergelerim neden yanıtsız bırakılmıştır?

- YAŞ kararlarıyla emekliye sevk edilen Mehmet Sarı ile ilgili yürütülen soruşturmanın akıbeti nedir?

- Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği'nin 25. Maddesine göre; "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez." Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması Yüksek Disiplin Kurulu'nca gündeme alınmamış mıdır? Soruşturma Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği'nin 25. maddesi uyarınca zamanaşımına mı uğratılmıştır?

- Soruşturma tamamlanmadan emekliye sevk edilerek Mehmet Sarı'nın tüm haklarıyla emekli olması hakkındaki görüşünüz nedir?

- Mehmet Sarı hakkındaki soruşturmanın genişletildiğine dair basına yansıyan bazı haberler olmuştur. Bu kapsamda soruşturmaya dahil edilen başka Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olmuş mudur? Detaylar nedir?

- Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olup, dini tarikatlarla bağlantılı olduğu düşünülen personellerle ilgili yürütülen başka bir soruşturma var mıdır? Varsa, akıbeti nedir? Yoksa, gerekçesi nedir?"