Son dakika haberleri... Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
AA - Muhammed Boztepe - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Güncel