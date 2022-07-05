Son dakika haberleri... Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı. Son dakika gündem haberi: Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Güncel Akdeniz Oyunları Cezayir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı. - Haberler

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