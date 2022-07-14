Son dakika haberleri... Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Karaköy mevkisinde makilikte ve Ovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Meteorolojinin verilerine göre 10.00-11.00 saatleri arası şiddetli rüzgar ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, "O nedenle halen risk geçmiş değil. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz" dedi.

Karaköy mevkisindeki Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, dün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve bir kişiye ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide başladığı belirlenen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Zeytineli mevkisine sıçradı, İzmir-Çeşme otoyolunu tehdit etmeye başladı. Otoyol trafiğe kapatılırken, sürücüler, Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirildi.

Vali Köşger, Karaköy mevkisindeki yangınla ilgili 7 şüphelinin ifadelerine başvurulduğunu kaydedip, "2'si gözaltı olmaya devam ediyor. 5'i serbest bırakıldı. Kaynak yapan ve ihmali bulunan 2 kişi gözaltında. Savcılık soruşturması devam ediyor. Ovacık'taki yangın da yüksek ihtimal elektrik kontağından, yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında elektrik kontağı söz konusu" diye konuştu.