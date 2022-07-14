Son dakika haberleri... Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (9)
Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre OTOYOLUN İZMİR İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDIİzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangınla ilgili ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda yangın nedeniyle İzmir- Çeşme otoyonunun Çeşme yönünün açık olduğu, İzmir istikametinin ise...
OTOYOLUN İZMİR İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangınla ilgili ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda yangın nedeniyle İzmir- Çeşme otoyonunun Çeşme yönünün açık olduğu, İzmir istikametinin ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel