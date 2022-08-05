Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: KAZA ANI KAMERADA-2 Son dakika haber... ÇEKMEKÖY Şile Otoyolu'nda moloz yüklü hafriyat kamyonu Şile istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. ÇEKMEKÖY Şile Otoyolu'nda moloz yüklü hafriyat kamyonu Şile istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför yaralanırken, kamyonda bununan molozlar yola saçılarak Çekmeköy istikametini trafiğe kapattı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Şile Güncel Haberler Son Dakika

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