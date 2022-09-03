Son dakika haberleri | Çay bahçesindeki yangında kundaklama şüphesi Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre ISPARTA'da çay bahçesindeki iş yerinde çıkan yangında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan T.Ç. adlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ISPARTA'da çay bahçesindeki iş yerinde çıkan yangında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan T.Ç. adlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sütçüler ilçesinde mülkiyeti Sütçüler Belediyesi'ne ait çay bahçesindeki iş yerinin 2'nci katında dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında iş yerindeki oturma gruplarıyla kapı ve pencere zarar gördü. Yangının çıkış nedenini inceleyen itfaiye ve polis, kundaklama şüphesi üzerine araştırma yaptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangından kısa süre önce binaya giren kadını fark etti. MİNİBÜSÜ DE YAKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI Kamera kayıtlarındaki kadının bulunması için arama yapan polis Sütçüler'den Güldallı köyüne yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün ihbarını değerlendirdi. Minibüsçü polise köyden ilçe merkezine gelen T.Ç. isimli kadının 'Minibüsün arkasından duman geliyor' sözleri üzerine yaptıkları kontrolde arka sıradaki koltukların yakılmaya çalışıldığını belirlediklerini anlattı. Minibüsçü polise T.Ç.'den şüphelendiklerini ifade etti. ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI Polis, T.Ç.'nin daha önce de köyünde başkalarına ait ekini yakıp zarar verdiğini öğrendi. Ekipler, ilçe pazarına alışverişe gelen T.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen T.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan Güncel Haberler Son Dakika

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